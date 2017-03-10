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CABEX
Предложение № 451962
Продаю новое, с хранения кабель, провода.
ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ Ед.изм.Цена за ед. изм. с НДС
в том числе:
Провода неизолированные контактные - всего, в том числе:т
1111МГОСТ 4775-91 т 0,74 1980 400 000,00
1112МГГОСТ 4775-91 т 0,124 1983 400 000,00
1113МГГОСТ 4775-91 т 0,588 1983 400 000,00
1114МГГОСТ 4775-91т0,4561980400 000,00
1115МФ-100гост 2584-75т0,8181972400 000,00
1116МФ-100гост 2584-75т2,6821980400 000,00
1117МФ-100гост 2584-75т0,461985400 000,00
1118МФ-100гост 2584-75т0,4251986400 000,00
1119МФ-100гост 2584-75т3,0971977400 000,00
1120МФ-100гост 2584-75т0,721994400 000,00
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ - всего, в том числе:км
1121-АВВГгост 11160-76км0,186199420 000,00
1122-АВВГгост 11160-76км0,194198420 000,00
1123-АВВГгост 11160-76км0,164198420 000,00
1124-АВВГгост 11160-76км0,068198420 000,00
1125АВРГ2*4ГОСТ 24183-80км0,084198720 000,00
1126ВРГ3*50+1*25ГОСТ 24183-80км0,031983350 000,00
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше - всего, в том числе:км
-ААШвУкм
в том числе:км
1127ААШвУ3*120ТУ 16705-176.80км0,2281987600 000,00
1128КГ 3*6+1*4ГОСТ 24334-80км0,156198580 000,00
1129КГ 3*6+1*4ГОСТ 24334-80км0,15201180 000,00
1130КГ 3*6+1*4ГОСТ 24334-80км0,072201380 000,00
1131КГ 3*2,5ГОСТ 24334-80км0,178199760 000,00
1132КГ 3*4+1*2,5ГОСТ 24334-80км0,008199880 000,00
1133КГ 3*2,5ГОСТ 24334-80км0,148199760 000,00
1134КГ 3*4ГОСТ 24334-80км0,334199760 000,00
1135КРПТ 3*6+1*4ГОСТ 24334-80км0,13198620 000,00
1136КРПТ 3*6+1*4ГОСТ 24334-80км0,112201320 000,00
1137ППР 3*4+1,25ГОСТ 24334-80км0,157199720 000,00
1138ШПЭП 3*1*2,5ГОСТ 24334-80км0,271199810 000,00
Провода силовые для электрических установок - всего, в том числе:км
1139АПВ-4гост 6323-79км0,01319876 000,00
1140АПВ-6гост 6323-79км0,33419876 000,00
1143АППВ 2*2,5гост 6323-79км0,568199510 000,00
1144АППВ 2*2,5гост 6323-79км0,133201010 000,00
1145АППВ 2*2,5гост 6323-79км0,001201010 000,00
-ПРГИкм
в том числе:
1146ПРГИ 2,5гост 6323-79км0,504200815 000,00
Провода автотракторные - всего, в том числе:км
1147ПГВА 2,5ммГОСТ 15150-69км0,1198820 000,00
Провода и шнуры осветительные - всего, в том числе:км
11481,5мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км1,06819976 000,00
11496мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км0,134199720 000,00
11501,5мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км1,20820066 000,00
11512,5мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км2,114200615 000,00
11524мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км0,134200620 000,00
11531,5мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км1,520076 000,00
11540,75мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км3,16519975 000,00
11551,5мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км3,6719986 000,00
11564мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км0,7199820 000,00
11572,5мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км1,685199815 000,00
11586мм ПВ-3ГОСТ 6323-79км0,4199820 000,00
11592,5ммГОСТ 6323-79км0,9199815 000,00
11606ммГОСТ 6323-79км0,1198720 000,00
11616 ммГОСТ 6323-79км0,1198720 000,00
11626ммГОСТ 6323-79км0,534199120 000,00
11635ммГОСТ 6323-79км0,344198720 000,00
11641,5ммГОСТ 6323-79км0,11819996 000,00
11651,5ммГОСТ 6323-79км1,41820036 000,00
11662,5ммГОСТ 6323-79км0,6200315 000,00
11671,5ммГОСТ 6323-79км0,31920046 000,00
11682,5ммГОСТ 6323-79км0,134200415 000,00
11692,5ммГОСТ 6323-79км0,708200615 000,00
11701,5ммГОСТ 6323-79км0,53420086 000,00
11712,5ммГОСТ 6323-79км0,334200815 000,00
11724ммГОСТ 6323-79км0,2200820 000,00
11736ммГОСТ 6323-79км0,25198820 000,00
11741,5ммГОСТ 6323-79км0,92819966 000,00
11752,5ммГОСТ 6323-79км1,334199915 000,00
11766ммГОСТ 6323-79км0,279199120 000,00
11774ммГОСТ 6323-79км0,5198720 000,00
11784ммГОСТ 6323-79км0,3198920 000,00
Провода силовые общего назначения - всего, в том числе:км
-ПС
11791,5ммТУ 14-4-661-91км0,368198910 000,00
11806ммТУ 14-4-661-91км0,614198480 000,00
11811,5ммТУ 14-4-661-91км0,333201412 000,00
11821,5ммТУ 14-4-661-91км0,001201412 000,00
11831,5ммТУ 14-4-661-91км0,4198912 000,00
Провода и кабели для подвижного состава транспорта - всего, в том числе:км
-ППСВкм
11841,5ммТУ 16-705.465-87км0,268199110 000,00
11851,5ммТУ 16-705.465-87км2,668198010 000,00
11861,5ммТУ 16-705.465-87км1,668198910 000,00
11874ммТУ 16-705.465-87км0,2198935 000,00
11882,5ммТУ 16-705.465-87км2,3199020 000,00
11892,5ммТУ 16-705.465-87км0,8198920 000,00
Кабели сигнально-блокировочные - всего, в том числе:км
в том числе:
1190-СББбШпгост 6436-75км0,334198250 000,00
1191СБЗПУ 5*0,9гост 6436-75км0,434200050 000,00
-СБПугост 6436-75км
11925х0,9гост 6436-75км0,398199825 000,00
119319х10гост 6436-75км0,51998100 000,00
119419х2гост 6436-75км0,2751998100 000,00
119533х1гост 6436-75км0,1681999120 000,00
11965х1гост 6436-75км0,418199925 000,00
119712х0,9гост 6436-75км0,41198780 000,00
119812х1гост 6436-75км1,858198780 000,00
119912х0,9гост 6436-75км0,118201380 000,00
12005х1гост 6436-75км0,834198525 000,00
120114х2гост 6436-75км0,136198980 000,00
120210х2гост 6436-75км0,648199060 000,00
120327х1гост 6436-75км0,312011100 000,00
120416х1гост 6436-75км0,335198280 000,00
12055х0,9гост 6436-75км0,7199025 000,00
12064х2гост 6436-75км0,749198925 000,00
120712х1 гост 6436-75км0,24198980 000,00
120821х1гост 6436-75км0,2682004100 000,00
12097х2гост 6436-75км0,245201130 000,00
121010х2гост 6436-75км0,07201170 000,00
12117х2гост 6436-75км0,068201330 000,00
121224х2гост 6436-75км0,0342013100 000,00
12134х2гост 6436-75км0,034201425 000,00
Кабели дальней связи - всего, в том числе:км
1214-МКСАШпкм0,042199720 000,00
Кабели зоновой связи - всего, в том числе:км
-ЗКПкм
12151*4*1,2ТУ 16к7803-88км1,342199080 000,00
12161*4*1,2ТУ 16к7803-88км4,379198980 000,00
12171*4*1,2ТУ 16к7803-88км1,014199180 000,00
12181*4*1,2ТУ 16к7803-88км4,419198580 000,00
Провода и кабели связи полевые - всего, в том числе:км
1219-П-274ТУ16505-221-78км4,66819865 000,00
1220-П-274ТУ16505-221-78км2,33419995 000,00
1221-П-274ТУ16505-221-78км4,16819865 000,00
1222-П-274ТУ16505-221-78км10,24119885 000,00
1223-П-274ТУ16505-221-78км9,09519975 000,00
1224-П-274ТУ16505-221-78км1,33420065 000,00
1225-П-274ТУ16505-221-78км0,66820075 000,00
1226-П-274ТУ16505-221-78км4,83420125 000,00
1227-П-274ТУ16505-221-78км5,16820125 000,00
1228-П-274ТУ16505-221-78км3,33420135 000,00
1229-П-274ТУ16505-221-78км1,66820145 000,00
1230-П-274ТУ16505-221-78км1,83420145 000,00
1231-П-274ТУ16505-221-78км8,66819855 000,00
1232-П-274ТУ16505-221-78км8,66819895 000,00
1233-П-274ТУ16505-221-78км219955 000,00
1234-П-274ТУ16505-221-78км3,66820045 000,00
1235-П-274ТУ16505-221-78км7,66819885 000,00
1236-П-274ТУ16505-221-78км0,33419895 000,00
1237-П-274ТУ16505-221-78км0,66819905 000,00
1238-П-274ТУ16505-221-78км1,66819915 000,00
1239-П-274ТУ16505-221-78км0,56820145 000,00
1240-П-274ТУ16505-221-79км0,16820145 000,00
-П-296км
Кабели подводные (морские) - всего, в том числе:км
-НРШМкм
12477*1,5гост 78662-76км0,309198780 000,00
12487*1,5гост 78662-76км0,493198880 000,00
124924*1,5гост 78662-76км0,61987110 000,00
125016*2,5гост 78662-76км0,268198890 000,00
125116*2,5гост 78662-76км0,668198890 000,00
Контактная информация:Имя: Лукьянов А. В.