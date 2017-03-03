|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
CABEX
Предложение № 451970
Продам провода монтажные:
МГШВ 1х0,12 ТУ16.505-437-82
МГШВ 1х0,35 ТУ16.505-437-82
МГШВ 1х0,35 ТУ16.505-437-82
МГШВ 1х0,5 ТУ16.505-437-82
МГШВ 1х0,75 ТУ16.505-437-82
МГШВ 1х1,0 ТУ16.505-437-82
МГШВ 1х1,5 ТУ16.505-437-82
МГШВЭ 1х0,35 ТУ16.505-437-82
МГШВЭ 1х0,35 ТУ16.505-437-82
Контактная информация:Имя: Михаил