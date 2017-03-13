Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Продам кабель радиочастотный:
РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-77
РК 75-3-31...
Предложение № 451972
Продам кабель радиочастотный:
РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-77
РК 75-3-31 ГОСТ 11326.28-79
РК 75-3-31 ГОСТ 11326.28-79
РК 75-3-31 ГОСТ 11326.28-79
РК 75-3-31 ГОСТ 11326.28-79
РК 75-3-31 ГОСТ 11326.28-79
РК 75-3-31 ГОСТ 11326.28-79
РК 75-4-11 ГОСТ 11326.8-79
РК 75-4-12 ГОСТ11326.23-79
РК 75-4-12 ГОСТ11326.9-79
РК 75-4-16 ГОСТ11326.23-79
РК 75-7-12 ГОСТ11326.11-79
РК 75-7-12 ГОСТ11326.11-79
РК 75-9-13 ГОСТ 11326.12-79
РД 75-3-11 ГОСТ 11326.89-79
Контактная информация:
Имя: Михаил
Компания: ООО Транспортные системы и ресурсы
E-mail:
www: http://www.tsresurs.ru
телефон: 7 (932) 614-00-00
Печать