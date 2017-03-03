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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451973
ПРОДАЮ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ СЕЧЕНИЕ ОТ 1,5 ДО 10ММ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ: ВВГ-П, ВВГнг(А)-П, ВВГнг(А)-П-LS, провод ПВ1. ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПО ГОСТу И ТУ ИМЕЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА.
Контактная информация:Имя: Светлана