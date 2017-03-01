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Продам остатки оптического кабеля Марка Длина км. ОКНГ-Т12-С12-1.0...

Предложение № 451977

Продам остатки оптического кабеля


Марка Длина км.

ОКНГ-Т12-С12-1.0 (ВА) 0, 997
ОКП-М4П-А32-8.0 0, 968
ОКП-М4П-А32-8.0 0, 949
ОКБ-М4П-А8-8.0 0, 929
ОКП-М4П-А48-8.0 0, 881
ОКБ-Т-А8-15.0 0, 837
ОКНГ-Т12-С12-1.0 (ВА) 0, 833
ОКП-М4П-А32-8.0 0, 810
ОКНГ-Т12-С12-1.0 (ВА) 0, 798
ОКНГ-Т12-С12-1.0 (ВА) 0, 782
ОКБ-М6П-А48-12.0 0, 778
ОКП-М4П-А32-8.0 0, 756
ОКПНГ-М4П-А48-2.5 0, 754
ОКБ-Т-А16-6.0 0, 729
ОКП-М4П-А48-8.0 0, 715
ОКБ-М6П-А48-8.0 0, 690
ОКБ-М6П-А48-8.0 0, 659
ОКБ-М6П-А48-8.0 0, 612
ОК/Т-Т-А12-8.0 0, 592
ОКБ3-Т-А16-80.0 0, 544
ОКБ-М4П-А32-20.0 0, 537
ОКБ-М6П-А48-12.0 0, 479
ОКБ-Т-А16-8.0 0, 469
ОКНГ-Т2-С2-1.0 (ВА) 0, 442
ОКП-М4П-А36-8.0 0, 436
ОКП-М4П-А48-8.0 0, 428
ОК-М6П-А12-2.7 0, 428
ОКНГ-Т-С1-1.0 (ВА) 0, 423
ОКБ-М6П-А8-8.0 0, 407
ОКБ-Т-А8-8.0 0, 395
ОКБ-Т-А8-8.0 0, 380
ОКБ-М4П-А24-8.0 0, 330
ОКБ-Т-А12-9.0 0, 320
ОКБ-Т-А8-9.0 0, 317
ОКНГ-Т-С1-1.0 (ВА) 0, 311
ОКП-М4П-А32-8.0 0, 290
ОКП-М4П-А48-8.0 0, 283
ОКП-М4П-А36-8.0 0, 274
ОКБ-М6П-А8-8.0 0, 262
ОКП-М4П-А48-8.0 0, 262
ОКП-М4П-А48-8.0 0, 261
ОКНГ-Т36-С36-1.0 (ВП) 0, 230
ОКА-М6П-А32-28.0 (Т) 0, 214
ОКНГ-Т36-С36-1.0 (ВП) 0, 210
ОКБ-Т-А16-8.0 0, 202
ОКНГ-Т36-С36-1.0 (ВП) 0, 199
ОКБ-М4П-А24-15.0 0, 197
ОКБ-М7П-А56-12.0 0, 175
ОКБН-Т-А8-6.0 0, 171
ОКБ-Т-А8-15.0 0, 165
ОКБ-М7П-А56-12.0 0, 161
ОКП-М4П-А32-8.0 0, 156
ОКБ-Т-А16-8.0 0, 147
ОКНГ-Т36-С36-1.0 (ВП) 0, 138
ОКНГ-Т36-С36-1.0 (ВП) 0, 134
ОКП-М4П-А48-8.0 0, 125
ОКП-М4П-А48-8.0 0, 110
ОКПН-М4П-М8-2.5 0, 101
ОКБ-М4П-А24-8.0 0, 098
ОКБ-М4П-А32-8.0 0, 098
ОК/Д-Т-А8-4.0 0, 091
ОК/Т-М8П-А96-8.0 0, 076
ОКП-М4П-А32-8.0 0, 071
ОКБ-М4П-М12-8.0 0, 060
ОК/Т-М4П-А24-8.0 0, 049
ОКНГ-Т24-С192-0.5 (ВП) 0, 044
ОКНГ-Т16-С16-1.0 (ВП) 0, 040
ОКНГ-Т12-С12-0.5 (ВП) 0, 035
ОК/Т-М4П-А24-8.0 0, 030
ОК/Д2-Т2-А16-1.2 0, 026

Контактная информация:

Имя: Паршин Игорь Всеволодович
Компания: ООО АлтайОптикаКабель
E-mail: 
телефон: +74957985775


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