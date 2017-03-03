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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451983
в наличии 19968м. кабель сентябрь 2014 г, барабаны зашитые. предлагайте цены.
в наличии есть
Герда КВнг(А)FRLS 1х2х0,75 961
Герда КВ нг(А)FRLS 2х2х1 445
Герда КВ нг(А)FRLS 2х2х0,75 568
Г-КВКнг(А) 30х2х0,5 750
Г-КВнг(А) FRLS 20х2х0,75 780
Контактная информация:Имя: продам Герда КВ нг(А)FRLS 2х2х0,75 ниже заводской цены