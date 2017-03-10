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CABEX
Предложение № 451985
Продаем провод:
ПТФФ ХА, ПТФФ ХК, ПТФФ М, ПТФФ П, ПТФФ ЖК, ПТФФЭ ХА, ПТФФЭ ХК, ПТФФЭ М, ПТФФЭ П, ПТФФГ ХА, ПТФФГ ХК, ПТФФГ М, ПТФФГ П, ПТФФГ ЖК, ПТФФГЭ ХА, ПТФФГЭ ХК, ПТФФГЭ М, ПТФФГЭ П, ПТФФГЭ ЖК,
с температурными индексами 135, 200, 250.
- всегда в наличии по договорным ценам.
Склад по ссылке http://samaragarant.ru/skladskoifail
Илья Александрович.
8-909-343-13-00
Контактная информация:Имя: Шмелев Илья Александрович