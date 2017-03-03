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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451986
Продаем провод:
ПТВ ХК, ПТВ ХА , ПТВ М, ПТВ П, ПТВВ ХК , ПТВВ ХА , ПТВВ М, ПТВВ П, ПТВВГ ХК , ПТВВГ ХА , ПТВВГ М, ПТВВГ-П, ПТГВ ХК , ПТГВ ХА , ПТГВ М, ПТГВ-П, ПТВЭВ ХК , ПТВЭВ ХА , ПТЭВВ М, ПТВЭВ-П, ПТГВЭВ ХК , ПТГВЭВ ХА , ПТГВЭВ М, ПТГВЭВ П, СФКЭ ХА, СФКЭ ХК, ПТН ХА, ПТН ХК, ПТН-М, ПТН-П, ПТНГ ХА, ПТНГ-ХК, ПТНГ-М, ПТНГ-П, ПТНЭ ХА, ПТНЭ ХК, ПТНЭ-М, ПТНЭ-П, ПТНГЭ ХА, ПТНГЭ ХК, ПТНГЭ-М, ПТНГЭ-П.
- всегда в наличии по договорным ценам.
Склад по ссылке http://samaragarant.ru/skladskoifail
Контактная информация:Имя: Илья Александрович