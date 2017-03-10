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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451987
Продаем провод:
ПТФФ ХА, ПТФФ ХК, ПТФФ М, ПТФФ П, ПТФФ ЖК, , ПТФФЭ ХА, ПТФФЭ ХК, ПТФФЭ М, ПТФФЭ П, ПТФФГ ХА, ПТФФГ ХК, ПТФФГ М, ПТФФГ П, ПТФФГ ЖК, ПТФФГЭ ХА, ПТФФГЭ ХК, ПТФФГЭ М, ПТФФГЭ П, ПТФФГЭ ЖК,
с температурными индексами 135, 200, 250.
- всегда в наличии по договорным ценам.
Контактная информация:Имя: Илья Александрович