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Кабель связи П-296 " полевик "в наличии более 60км цена от 21 р/м с ндс , продажа от 500м . П-268 П-270 П-272
Вячеслав
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Провод ПБСМ-1 70 ПБСМ-1 95мм провод МФ-85 М-120 МФ-100 НлФ-100 провод МСН-70 МСН-95 биметаллическая проволока БСМ
Вячеслав
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
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Чтобы понять будет ли наша компания полезна для вас ответьте себе на следующие...

Предложение № 451992

Чтобы понять будет ли наша компания полезна для вас ответьте себе на следующие вопросы:\r\n\r\nПоставщики завышают цену?\r\nНе уверены в поставщике?\r\nПереживаете за качество кабельной продукции?\r\nБоитесь не сдать объект вовремя?\r\n\r\nЕсли вы ответили более двух раз &amp;amp;quot;Да&amp;amp;quot;, то наша компания будет для вас полезна.\r\n\r\nВ нашей компании вы можете приобрести из наличия:\r\nКабели силовые различных видов и подгрупп,такие как ВВГнг, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг-ХЛ, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS, АВБбШв и другие, кабели в бумажной изоляции АСБ, ААШв, ААБл,, кабели контрольные КВВГ, КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в бумажной изоляции, кабели связи, а также различные провода.\r\n\r\nТакже Вы получите консультацию в подборе кабельной продукции, оптимизации сроков, а также узнаете срок производства на нужные позиции кабельной продукции по оптимальным ценам.\r\n\r\nВ нашей компании для вас будет работать персональный отдел снабжения, который будет заниматься всеми вопросами, касающиеся вашего заказа:\r\n\r\nИнформировать - о наличии сроках производства, качестве, подготовке к отгрузке, о прохождении груза через промежуточные станции.\r\n\r\nСогласовывать - вид транспорта более удобного и выгодного именно в вашей ситуации, отгрузку, отмотку до нужных длин.\r\n\r\nКонтролировать - точный срок прихода груза в место назначения, выполнения ваших индивидуальных требований, получения вами полного комплекта документации, а также в случае необходимости корректировку сроков доставки груза.\r\n\r\nК числу наших постоянных клиентов относятся такие компании как: ПАО &amp;amp;quot;ФСК&amp;amp;quot;ЕЭС&amp;amp;quot;; РЖД; РАО ЕЭС; Газпром и многие другие..\r\nПредлагаем стать Вам нашим клиентом!\r\n\r\nЧто говорят о нас клиенты? С данной информацией вы можете ознакомиться подробнее на нашем сайте.\r\nЗа время работы мы выявили все подводные камни при поставки кабельной продукции, поэтому способны выполнять точно свои договоренности.\r\n\r\nПо первому вашему звонку вам проведут необходимую консультацию, подберут нужный вам кабель или аналоги.\r\n\r\nОтгрузка кабеля производится с ближайшего склада к вашему объекту. \r\nСкладские площадки: г. Москва, г.Самара, г.Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород, г. Пермь, г.Саранск, г. Белгород, г. Красноярск, г. Иркутск, г. Владивосток.

Контактная информация:

Имя: Авдеев Дмитрий Сергеевич
Компания: ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬ"
E-mail: 
телефон: 8462295343


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