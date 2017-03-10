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Расшифровка марки кабеля
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Схема погрузки
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451992
Чтобы понять будет ли наша компания полезна для вас ответьте себе на следующие вопросы:\r\n\r\nПоставщики завышают цену?\r\nНе уверены в поставщике?\r\nПереживаете за качество кабельной продукции?\r\nБоитесь не сдать объект вовремя?\r\n\r\nЕсли вы ответили более двух раз &amp;quot;Да&amp;quot;, то наша компания будет для вас полезна.\r\n\r\nВ нашей компании вы можете приобрести из наличия:\r\nКабели силовые различных видов и подгрупп,такие как ВВГнг, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг-ХЛ, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS, АВБбШв и другие, кабели в бумажной изоляции АСБ, ААШв, ААБл,, кабели контрольные КВВГ, КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в бумажной изоляции, кабели связи, а также различные провода.\r\n\r\nТакже Вы получите консультацию в подборе кабельной продукции, оптимизации сроков, а также узнаете срок производства на нужные позиции кабельной продукции по оптимальным ценам.\r\n\r\nВ нашей компании для вас будет работать персональный отдел снабжения, который будет заниматься всеми вопросами, касающиеся вашего заказа:\r\n\r\nИнформировать - о наличии сроках производства, качестве, подготовке к отгрузке, о прохождении груза через промежуточные станции.\r\n\r\nСогласовывать - вид транспорта более удобного и выгодного именно в вашей ситуации, отгрузку, отмотку до нужных длин.\r\n\r\nКонтролировать - точный срок прихода груза в место назначения, выполнения ваших индивидуальных требований, получения вами полного комплекта документации, а также в случае необходимости корректировку сроков доставки груза.\r\n\r\nК числу наших постоянных клиентов относятся такие компании как: ПАО &amp;quot;ФСК&amp;quot;ЕЭС&amp;quot;; РЖД; РАО ЕЭС; Газпром и многие другие..\r\nПредлагаем стать Вам нашим клиентом!\r\n\r\nЧто говорят о нас клиенты? С данной информацией вы можете ознакомиться подробнее на нашем сайте.\r\nЗа время работы мы выявили все подводные камни при поставки кабельной продукции, поэтому способны выполнять точно свои договоренности.\r\n\r\nПо первому вашему звонку вам проведут необходимую консультацию, подберут нужный вам кабель или аналоги.\r\n\r\nОтгрузка кабеля производится с ближайшего склада к вашему объекту. \r\nСкладские площадки: г. Москва, г.Самара, г.Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород, г. Пермь, г.Саранск, г. Белгород, г. Красноярск, г. Иркутск, г. Владивосток.
Контактная информация:Имя: Авдеев Дмитрий Сергеевич