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Кабель и провод: предложение

Чтобы понять будет ли наша компания полезна для вас ответьте себе на следующие...

Предложение № 451993

Чтобы понять будет ли наша компания полезна для вас ответьте себе на следующие вопросы:\\r\

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Поставщики завышают цену?\\r\

Не уверены в поставщике?\\r\

Переживаете за качество кабельной продукции?\\r\

Боитесь не сдать объект вовремя?\\r\

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Если вы ответили более двух раз &amp;amp;quot;Да&amp;amp;quot;, то наша компания будет для вас полезна.\\r\

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В нашей компании вы можете приобрести из наличия:\\r\

Кабели силовые различных видов и подгрупп,такие как ВВГнг, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг-ХЛ, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS, АВБбШв и другие, кабели в бумажной изоляции АСБ, ААШв, ААБл,, кабели контрольные КВВГ, КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в бумажной изоляции, кабели связи, а также различные провода.\\r\

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Также Вы получите консультацию в подборе кабельной продукции, оптимизации сроков, а также узнаете срок производства на нужные позиции кабельной продукции по оптимальным ценам.\\r\

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В нашей компании для вас будет работать персональный отдел снабжения, который будет заниматься всеми вопросами, касающиеся вашего заказа:\\r\

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Информировать - о наличии сроках производства, качестве, подготовке к отгрузке, о прохождении груза через промежуточные станции.\\r\

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Согласовывать - вид транспорта более удобного и выгодного именно в вашей ситуации, отгрузку, отмотку до нужных длин.\\r\

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Контролировать - точный срок прихода груза в место назначения, выполнения ваших индивидуальных требований, получения вами полного комплекта документации, а также в случае необходимости корректировку сроков доставки груза.\\r\

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К числу наших постоянных клиентов относятся такие компании как: ПАО &amp;amp;quot;ФСК&amp;amp;quot;ЕЭС&amp;amp;quot;; РЖД; РАО ЕЭС; Газпром и многие другие..\\r\

Предлагаем стать Вам нашим клиентом!\\r\

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Что говорят о нас клиенты? С данной информацией вы можете ознакомиться подробнее на нашем сайте.\\r\

За время работы мы выявили все подводные камни при поставки кабельной продукции, поэтому способны выполнять точно свои договоренности.\\r\

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По первому вашему звонку вам проведут необходимую консультацию, подберут нужный вам кабель или аналоги.\\r\

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Отгрузка кабеля производится с ближайшего склада к вашему объекту. \\r\

Складские площадки: г. Москва, г.Самара, г.Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород, г. Пермь, г.Саранск, г. Белгород, г. Красноярск, г. Иркутск, г. Владивосток.



Контактная информация:

Имя: Авдеев Дмитрий СергеевичКомпания: ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬ"E-mail:www:телефон: 8462295343