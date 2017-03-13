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Кабель и провод: предложение
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Кабель связи П-296 " полевик "в наличии более 60км цена от 21 р/м с ндс , продажа от 500м . П-268 П-270 П-272
Вячеслав
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Провод ПБСМ-1 70 ПБСМ-1 95мм провод МФ-85 М-120 МФ-100 НлФ-100 провод МСН-70 МСН-95 биметаллическая проволока БСМ
Вячеслав
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
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Компания ЗАО “Xinming Cable Machinery Industry Co., Ltd.” Специализируется в...

Предложение № 451994

Компания ЗАО “Xinming Cable Machinery Industry Co., Ltd.” Специализируется в проектирование и производстве оборудования для выпуска кабеля.
Наш завод является одним из Крупнейших в Китае, ежегодно мы поставляем оборудование во многие страны мира, что подтверждает качество и надежность выпускаемого нами оборудования.
Мы производим весь спектр кабельного оборудования от станка до линии:
- отдающие устройства;
- приемные устройства ;
- линия бухтования кабеля;
- линии перемотки кабеля
- линии скрутки кабеля
- Волочильные станы
- Крутильные машины
- Литцекрутильные машины;
- экструзионные линии для наложения пластмассовой изоляции XM45/25&amp;#65292;XM65/25,XM70/25,XM 90/25,120/25,XM150/25;
- Высокоскоростные экструзионные линии 70+35
- оборудование для производства кабеля
- оборудования для кабельной промышленности
производства кабеля.
- Жестко рамная крутильная машина
- Драм - твистор

Контактная информация:

Имя: Лужицкий Виталий Дмитриевич
Компания: ЗАО Xinming Cable Machinery
E-mail: 
телефон: (+86) 13693244113


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