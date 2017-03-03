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Кабель и провод: предложение

Компания ЗАО “Xinming Cable Machinery Industry Co., Ltd.” Специализируется в...

Предложение № 451995

Компания ЗАО “Xinming Cable Machinery Industry Co., Ltd.” Специализируется в проектирование и производстве оборудования для выпуска кабеля.rnНаш завод является одним из Крупнейших в Китае, ежегодно мы поставляем оборудование во многие страны мира, что подтверждает качество и надежность выпускаемого нами оборудования.rnМы производим весь спектр кабельного оборудования от станка до линии: rn- отдающие устройства; rn- приемные устройства ; rn- линия бухтования кабеля; rn- линии перемотки кабеляrn- линии скрутки кабеляrn- Волочильные станыrn- Крутильные машины rn- Литцекрутильные машины; rn- экструзионные линии для наложения пластмассовой изоляции XM45/25&amp;#65292;XM65/25,XM70/25,XM 90/25,120/25,XM150/25;rn- Высокоскоростные экструзионные линии 70+35rn- оборудование для производства кабеляrn- оборудования для кабельной промышленностиrnпроизводства кабеля.rn- Жестко рамная крутильная машинаrn- Драм - твистор



Контактная информация:

Имя: Лужицкий Виталий ДмитриевичКомпания: ЗАО Xinming Cable MachineryE-mail:www:телефон: (+86) 13693244113