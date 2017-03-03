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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452001
Продам кабели управления со склада в Твери:
1. Кабель КУГВВЭнг-LS 7х0,5, Кирсккабель, 2003 г., 2000 м х 25 руб.
(1 барабан- 860+315+155+670 м).
2. Кабель КУГВВЭнг(А)-LS 14х0.35, Кирскабель, 2014 г.,сертификат,500 м х 38 руб.- 1 барабан.
3. Кабель КУГВВЭнг(А)-LS 14х0.5, Кирскабель, 2014 г., сертификат, 500 м х 47 руб.- 1 барабан.
4. Кабель КУГВВЭнг(А)-LS 7х0.35, Кирскабель, 2014 г., сертификат,500 м х 20 руб.- 1 барабан.
5. Кабель КУГВЭВнгLS 7х0,5, 2001, 2470 м х 19,5, 1 барабан (410+1390+670).
Контакты: 920-688-2060, Алексей, alex63-tver69@yandex.ru
Контактная информация:Имя: Алексей