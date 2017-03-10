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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452002
Продам со склада в Твери кабель малогабаритный:
1. КМПВЭнгLS 2x0,5 (Подольсккабель) 2009, 260 м х 12 руб/м, 1 барабан.
2. КМПВЭнгLS 4x0,35 (Подольсккабель) 2005/2007, 1189 м х 18 руб/м, 2 барабана (169+ (201+581+238)).
3. КМПВЭнгLS 7х0.35 (Подольсккабель), 2006, 600 м х 27 руб/м, 1 барабан – 485 м, 1 бухта- 113 м.
4. КМПВЭнгLS 10х1.5 (Подольсккабель), 2007, 500 м х 86 руб/м, 1 барабан.
Фото по запросу.
Контакты: 920-688-2060, Алексей, alex63-tver69@yandex.ru
Контактная информация:Имя: Алексей