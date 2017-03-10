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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабель связи П-296 " полевик "в наличии более 60км цена от 21 р/м с ндс , продажа от 500м . П-268 П-270 П-272
Вячеслав
Провод ПБСМ-1 70 ПБСМ-1 95мм провод МФ-85 М-120 МФ-100 НлФ-100 провод МСН-70 МСН-95 биметаллическая проволока БСМ
Вячеслав
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
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Продаем кабель с хранения недорого Кабель КУГВВЭнг-LS 7х0, 5 кол-во 2000м...

Предложение № 452003

Продаем кабель с хранения недорого
Кабель КУГВВЭнг-LS 7х0, 5 кол-во 2000м, КУГВВЭнг(А)-LS14х0.35 кол-во 500м, КУГВВЭнг(А)-LS14х0.5 кол-во 500м, КУГВВЭнг(А)-LS7х0.35 кол-во 500м, КУГВЭВнгLS 7х0, 5 кол-во 2470м,
ПвПнг(А) НF 3x25 кол-во 140м, КМПВЭнгLS 4x0, 35 кол-во 1189м, КМПВЭнгLS 7x0, 35 кол-во 600м, КМПВЭнгLS 10x1, 5 кол-во 500м, МКШ 7х0, 75 кол-во 210м, КПЭТИнг 1хА (2х0, 7) (термопарный) кол-во 650м

Контактная информация:

Имя: Александр
E-mail: 
телефон: +7 (920) 688-20-56


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