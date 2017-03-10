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Предложение № 452004
Продам кабель с хранения недорого
Кабель КУГВВЭнг-LS 7х0, 5 кол-во 2000м, КУГВВЭнг(А)-LS14х0.35 кол-во 500м, КУГВВЭнг(А)-LS14х0.5 кол-во 500м, КУГВВЭнг(А)-LS7х0.35 кол-во 500м, КУГВЭВнгLS 7х0, 5 кол-во 2470м,
ПвПнг(А) НF 3x25 кол-во 140м, КМПВЭнгLS 4x0, 35 кол-во 1189м, КМПВЭнгLS 7x0, 35 кол-во 600м, КМПВЭнгLS 10x1, 5 кол-во 500м, МКШ 7х0, 75 кол-во 210м, КПЭТИнг 1хА (2х0, 7) (термопарный) кол-во 650м,
Контактная информация:Имя: Иванов Александр