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Предложение № 452007
Провод медный ММ 1,38 в бухтах упорядоченной намотки 3,1 т. по цене 442 000 руб за тонуу с учетом НДС 18%.
Контактная информация:Имя: Никитин Олег Георгиевич