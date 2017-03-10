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Кабель и провод: предложение

Кабель АВБбШв 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 6кВ Реализуем из...

Предложение № 452014

Кабель АВБбШв 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 6кВ

Реализуем из наличия силовой кабель с алюминиевыми жилами, виниловой изоляцией жил (ПВХ), бронированный стальными лентами, с оболочкой из ПВХ, на напряжение 6кВ марки АВБбШв

Продажа из наличия со склада в г. Пермь.

Список позиций:

АВБбШв 3х35 – 6кВ 507м

АВБбШв 3х50 – 6кВ 1149м

АВБбШв 3х70 – 6кВ 853м

АВБбШв 3х95 – 6кВ 757м

АВБбШв 3х120 – 6кВ 924м

АВБбШв 3х150 – 6кВ 621м

АВБбШв 3х185 – 6кВ 914м

АВБбШв 3х240 – 6кВ 1104м

Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.

Весь кабель новый, с документами качества.

Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:

Петр Алексеевич

8-342-204-36-82 (рабочий)

8-912-069-74-77 (сотовый)

623-534-613 (icq)

petr@kabsnab59.ru (email)



Контактная информация:

Имя: Носков Петр АлексеевичКомпания: ООО Кама-КабСнабE-mail:www:телефон: 8-342-204-36-82