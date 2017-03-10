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Предложение № 452014
Кабель АВБбШв 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 6кВ
Реализуем из наличия силовой кабель с алюминиевыми жилами, виниловой изоляцией жил (ПВХ), бронированный стальными лентами, с оболочкой из ПВХ, на напряжение 6кВ марки АВБбШв
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
АВБбШв 3х35 – 6кВ 507м
АВБбШв 3х50 – 6кВ 1149м
АВБбШв 3х70 – 6кВ 853м
АВБбШв 3х95 – 6кВ 757м
АВБбШв 3х120 – 6кВ 924м
АВБбШв 3х150 – 6кВ 621м
АВБбШв 3х185 – 6кВ 914м
АВБбШв 3х240 – 6кВ 1104м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)
Контактная информация:Имя: Носков Петр Алексеевич