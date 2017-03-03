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Предложение № 452015
Кабель АВВГнг(А)-LS 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 6кВ
Реализуем из наличия силовой кабель с алюминиевыми жилами, виниловой изоляцией жил (ПВХ), с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением, на напряжение 6кВ марки АВВГнг(А)-LS
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
АВВГнг(А)-LS 3х50 – 6кВ 532м
АВВГнг(А)-LS 3х70 – 6кВ 1584м
АВВГ 3х95 – 6кВ 157м
АВВГнг(А)-LS 3х95 – 6кВ 1826м
АВВГ 3х120 – 6кВ 166м
АВВГнг(А)-LS 3х120 – 6кВ 774м
АВВГнг(А)-LS 3х150 – 6кВ 517м
АВВГнг(А)-LS 3х185 – 6кВ 2143м
АВВГнг(А)-LS 3х240 – 6кВ 1488м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)
Контактная информация:Имя: Носков Петр Алексеевич