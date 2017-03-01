Доска объявлений

Кабель и провод: предложение

Кабель АПвБП 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ Реализуем из...

Предложение № 452016

Кабель АПвБП 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ

Реализуем из наличия силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляций жил из сшитого полиэтилена (СПЭ), экран из медных проволок, броня из стальных лент, оболочка из полиэтилена на напряжение 10кВ марки АПвБП

Продажа из наличия со склада в г. Пермь.

Список позиций:

АПвБП 3х50/25 – 10кВ 530м

АПвБП 3х70/25 – 10кВ 987м

АПвБП 3х95/35 – 10кВ 621м

АПвБП 3х120/25 – 10кВ 710м

АПвБП 3х150/25 – 10кВ 838м

АПвБП 3х185/25 – 10кВ 1543м

АПвБП 3х240/25 – 10кВ 814м

Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.

Весь кабель новый, с документами качества.

Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:

Петр Алексеевич

8-342-204-36-82 (рабочий)

8-912-069-74-77 (сотовый)

623-534-613 (icq)

petr@kabsnab59.ru (email)



Контактная информация:

Имя: Носков Петр АлексеевичКомпания: ООО Кама-КабСнабE-mail:www:телефон: 8-342-204-36-82