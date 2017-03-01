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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452016
Кабель АПвБП 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ
Реализуем из наличия силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляций жил из сшитого полиэтилена (СПЭ), экран из медных проволок, броня из стальных лент, оболочка из полиэтилена на напряжение 10кВ марки АПвБП
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
АПвБП 3х50/25 – 10кВ 530м
АПвБП 3х70/25 – 10кВ 987м
АПвБП 3х95/35 – 10кВ 621м
АПвБП 3х120/25 – 10кВ 710м
АПвБП 3х150/25 – 10кВ 838м
АПвБП 3х185/25 – 10кВ 1543м
АПвБП 3х240/25 – 10кВ 814м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)
Контактная информация:Имя: Носков Петр Алексеевич