Кабель АПвБВнг(А)-LS 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ\r\nРеализуем...

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Предложение № 452017
Кабель АПвБВнг(А)-LS 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВrnРеализуем из наличия силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляций жил из сшитого полиэтилена (СПЭ), бронированный стальными лентами, экран из медных проволок, оболочка из ПВХ, не распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением, на напряжение 10кВ марки АПвБВнг(А)-LSrnПродажа из наличия со склада в г. Пермь.rnСписок позиций:rnАПвБВнг(А)-LS 3х50/16 – 10кВ 554мrnАПвБВнг(А)-LS 3х70/25 – 10кВ 621мrnАПвБВнг(А)-LS 3х95/25 – 10кВ 425мrnАПвБВнг(А)-LS 3х120/25 – 10кВ 377мrnАПвБВнг(А)-LS 3х150/50 – 10кВ 511мrnАПвБВнг(А)-LS 3х185/25 – 10кВ 397мrnАПвБВнг(А)-LS 3х240/50 – 10кВ 350мrnОсуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.rnВесь кабель новый, с документами качества.rnАктуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:rnПетр Алексеевичrn8-342-204-36-82 (рабочий)rn8-912-069-74-77 (сотовый)rn623-534-613 (icq)rnpetr@kabsnab59.ru (email)
Контактная информация:Имя: Носков Петр Алексеевич