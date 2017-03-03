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Кабель АПвВнг(А)-LS 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ Реализуем...

Предложение № 452018

Кабель АПвВнг(А)-LS 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ
Реализуем из наличия силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляций жил из сшитого полиэтилена (СПЭ), экран из медных проволок, оболочка из ПВХ, не распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением, на напряжение 10кВ марки АПвВнг(А)-LS
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
АПвВнг(А)-LS 3х35/16 – 10кВ 641м
АПвВнг(А)-LS 3х50/16 – 10кВ 954м
АПвВнг(А)-LS 3х70/25 – 10кВ 1055м
АПвВнг(А)-LS 3х95/25 – 10кВ 695м
АПвВнг(А)-LS 3х120/25 – 10кВ 604м
АПвВнг(А)-LS 3х150/50 – 10кВ 722м
АПвВнг(А)-LS 3х185/25 – 10кВ 601м
АПвВнг(А)-LS 3х240/50 – 10кВ 345м
АПвВнг(А)-LS 3х240/50 – 10кВ 380м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)

Контактная информация:

Имя: Носков Петр Алексеевич
Компания: ООО Кама-КабСнаб
E-mail: 
www: http://kabsnab59.ru
телефон: 8-342-204-36-82


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