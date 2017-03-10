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Предложение № 452019
Кабель АПвПуг АПвПу2г 1х35 1х50 1х70 1х95 1х120 1х150 1х185 1х240 10кВ
Реализуем из наличия силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляций жил из сшитого полиэтилена (СПЭ), экран из медных проволок, герметичные водоблокирующие ленты («г» или «2г»), оболочка из полиэтилена (простая или усиленная «у») на напряжение 10кВ марки АПвПуг и АПвПу2г
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
АПвПу2г 1х35/16 – 10кВ 1148м
АПвПу2г 1х50/16 – 10кВ 1985м
АПвПу2г 1х70/25 – 10кВ 922м
АПвПу2г 1х95/16 – 10кВ 1347м
АПвПу2г 1х120/25 – 10кВ 988м
АПвПуг 1х120/25 – 10кВ 3455м
АПвПу2г 1х150/25 – 10кВ 691м
АПвПуг 1х150/50 – 10кВ 895м
АПвПу2г 1х185/25 – 10кВ 1925м
АПвПуг 1х240/25 – 10кВ 925м
АПвПу2г 1х240/50 – 10кВ 2341м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)
Контактная информация:Имя: Носков Петр Алексеевич