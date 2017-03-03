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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452020
Кабель АПвПуг АПвПу2г 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ
Реализуем из наличия силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляций жил из сшитого полиэтилена (СПЭ), экран из медных проволок, герметичные водоблокирующие ленты («г» или «2г»), оболочка из полиэтилена (простая или усиленная «у») на напряжение 10кВ марки АПвПуг и АПвПу2г
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
АПвПу2г 3х35/16 – 10кВ 875м
АПвПу2г 3х50/16 – 10кВ 711м
АПвПу2г 3х70/25 – 10кВ 922м
АПвПу2г 3х95/25 – 10кВ 1347м
АПвПу2г 3х120/25 – 10кВ 815м
АПвПуг 3х120/25 – 10кВ 522м
АПвПуг 3х150/50 – 10кВ 419м
АПвПу2г 3х185/50 – 10кВ 1775м
АПвПуг 3х240/50 – 10кВ 788м
АПвПу2г 3х240/50 – 10кВ 2147м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)
Контактная информация:Имя: Носков Петр Алексеевич