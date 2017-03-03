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Кабель и провод: предложение

Кабель ВВГнг(А)-LS 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 6кВ Реализуем...

Предложение № 452021

Кабель ВВГнг(А)-LS 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 6кВ

Реализуем из наличия силовой кабель с медными жилами, виниловой изоляцией жил (ПВХ), с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением, на напряжение 6кВ марки ВВГнг(А)-LS

Продажа из наличия со склада в г. Пермь.

Список позиций:

ВВГнг(А)-LS 3х35 – 6кВ 1042м

ВВГнг(А)-LS 3х50 – 6кВ 919м

ВВГнг(А)-LS 3х70 – 6кВ 678м

ВВГнг(А)-LS 3х95 – 6кВ 1030м

ВВГнг(А) 3х120 – 6кВ 96м

ВВГнг(А)-LS 3х120 – 6кВ 1023м

ВВГнг(А)-LS 3х150 – 6кВ 617м

ВВГнг(А)-LS 3х185 – 6кВ 455м

ВВГнг(А)-LS 3х240 – 6кВ 481м

Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.

Весь кабель новый, с документами качества.

Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:

Петр Алексеевич

8-342-204-36-82 (рабочий)

8-912-069-74-77 (сотовый)

623-534-613 (icq)

petr@kabsnab59.ru (email)



Контактная информация:

Имя: Носков Петр АлексеевичКомпания: ООО Кама-КабСнабE-mail:www:телефон: 8-342-204-36-82