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Кабель и провод: предложение

Кабель ПвБВнг(А)-LS 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ Реализуем...

Предложение № 452022

Кабель ПвБВнг(А)-LS 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ

Реализуем из наличия силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляций жил из сшитого полиэтилена (СПЭ), бронированный стальными лентами, экран из медных проволок, оболочка из ПВХ, не распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением, на напряжение 10кВ марки АПвБВнг(А)-LS

Продажа из наличия со склада в г. Пермь.

Список позиций:

ПвБВнг(А)-LS 3х35/16 – 10кВ 670м

ПвБВнг(А)-LS 3х50/16 – 10кВ 711м

ПвБВнг(А)-LS 3х70/25 – 10кВ 560м

ПвБВнг(А)-LS 3х95/25 – 10кВ 831м

ПвБВнг(А)-LS 3х120/25 – 10кВ 968м

ПвБВнг(А)-LS 3х120/50 – 10кВ 755м

ПвБВнг(А)-LS 3х150/25 – 10кВ 814м

ПвБВнг(А)-LS 3х150/50 – 10кВ 1107м

ПвБВнг(А)-LS 3х185/25 – 10кВ 1585м

ПвБВнг(А)-LS 3х185/50 – 10кВ 498м

ПвБВнгА)-LS 3х240/25 – 10кВ 507м

ПвБВнг(А)-LS 3х240/50 – 10кВ 611м

Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.

Весь кабель новый, с документами качества.

Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:

Петр Алексеевич

8-342-204-36-82 (рабочий)

8-912-069-74-77 (сотовый)

623-534-613 (icq)

petr@kabsnab59.ru (email)



Контактная информация:

Имя: Носков Петр АлексеевичКомпания: ООО Кама-КабСнабE-mail:www:телефон: 8-342-204-36-82