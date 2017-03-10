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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452023
Кабель ПвВнг(А)-LS 1х35 1х50 1х70 1х95 1х120 1х150 1х185 1х240 10кВ
Реализуем из наличия силовой кабель с медными жилами, изоляций жил из сшитого полиэтилена (СПЭ), экран из медных проволок, оболочка из ПВХ, не распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением, на напряжение 10кВ марки ПвВнг(А)-LS
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
ПвВнг(А)-LS 1х35/16 – 10кВ 607м
ПвВнг(А)-LS 1х50/16 – 10кВ 678м
ПвВнг(А)-LS 1х70/25 – 10кВ 891м
ПвВнг(А)-LS 1х95/25 – 10кВ 1324м
ПвВнг(А)-LS 1х120/25 – 10кВ 685м
ПвВнг(А)-LS 1х150/50 – 10кВ 922м
ПвВнг(А)-LS 1х185/25 – 10кВ 1048м
ПвВнг(А)-LS 1х240/25 – 10кВ 1244м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)
Контактная информация:Имя: Носков Петр Алексеевич