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Предложение № 452025
Кабель ПвПг ПвПу2г 1х35 1х50 1х70 1х95 1х120 1х150 1х185 1х240 10кВ
Реализуем из наличия силовой кабель с медными жилами, изоляций жил из сшитого полиэтилена (СПЭ), экран из медных проволок, герметичные водоблокирующие ленты («г» или «2г»), оболочка из полиэтилена (простая или усиленная «у») на напряжение 10кВ марки ПвПг, ПвПуг и ПвПу2г
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
ПвПу2г 1х35/16 – 10кВ 859м
ПвПг 1х50/16 – 10кВ 715м
ПвПу2г 1х50/16 – 10кВ 676м
ПвПу2г 1х70/25 – 10кВ 922м
ПвПу2г 1х95/25 – 10кВ 745м
ПвПг 1х120/25 – 10кВ 551м
ПвПу 1х150/50 – 10кВ 749м
ПвПу2г 1х185/25 – 10кВ 2144м
ПвПу2г 1х185/50 – 10кВ 1795м
ПвПу2г 1х240/25 – 10кВ 988м
ПвПу2г 1х240/50 – 10кВ 2237м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)
Контактная информация:Имя: Носков Петр Алексеевич