ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабель связи П-296 " полевик "в наличии более 60км цена от 21 р/м с ндс , продажа от 500м . П-268 П-270 П-272
Вячеслав
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Провод ПБСМ-1 70 ПБСМ-1 95мм провод МФ-85 М-120 МФ-100 НлФ-100 провод МСН-70 МСН-95 биметаллическая проволока БСМ
Вячеслав
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Разместить здесь

Кабель ПвПг ПвПу2г 1х35 1х50 1х70 1х95 1х120 1х150 1х185 1х240 10кВ Реализуем...

Предложение № 452025

Кабель ПвПг ПвПу2г 1х35 1х50 1х70 1х95 1х120 1х150 1х185 1х240 10кВ
Реализуем из наличия силовой кабель с медными жилами, изоляций жил из сшитого полиэтилена (СПЭ), экран из медных проволок, герметичные водоблокирующие ленты («г» или «2г»), оболочка из полиэтилена (простая или усиленная «у») на напряжение 10кВ марки ПвПг, ПвПуг и ПвПу2г
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
ПвПу2г 1х35/16 – 10кВ 859м
ПвПг 1х50/16 – 10кВ 715м
ПвПу2г 1х50/16 – 10кВ 676м
ПвПу2г 1х70/25 – 10кВ 922м
ПвПу2г 1х95/25 – 10кВ 745м
ПвПг 1х120/25 – 10кВ 551м
ПвПу 1х150/50 – 10кВ 749м
ПвПу2г 1х185/25 – 10кВ 2144м
ПвПу2г 1х185/50 – 10кВ 1795м
ПвПу2г 1х240/25 – 10кВ 988м
ПвПу2г 1х240/50 – 10кВ 2237м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)

Контактная информация:

Имя: Носков Петр Алексеевич
Компания: ООО Кама-КабСнаб
E-mail: 
www: http://kabsnab59.ru
телефон: 8-342-204-36-82


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!