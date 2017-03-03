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Кабель СБ СБл СБГ СБВнг(А)-LS СБШв СБ2л СБ2лШв СБнлШнг СБ2лГ СБШнг 3х35 3х50...

Предложение № 452027

Кабель СБ СБл СБГ СБВнг(А)-LS СБШв СБ2л СБ2лШв СБнлШнг СБ2лГ СБШнг 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ
Реализуем из наличия силовой кабель марки СБл на напряжение 10кВ.
Конструкция кабеля: медные токопроводящие жилы, бумажно-пропитанная изоляция жил (БПИ), свинцовая оболочка, подушка из битума и лавсановой ленты, броня из стальных лент, без наружного покрова либо наружный покров из шланга ПВХ или из волокнистых материалов.
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
СБл 3х35 – 10кВ 784м
СБГ 3х35 - 10кВ 933м
СБл 3х50 – 10кВ 1597м
СБГ 3х50 - 10кВ 713м
СБл 3х70 – 10кВ 954м
СБ2л 3х70 - 10кВ 733м
СБШв 3х70 - 10кВ 1544м
СБ 3х95 - 10кВ 931м
СБл 3х95 – 10кВ 1141м
СБВнг(А)-LS 3х95 - 10кВ 844м
СБл 3х120 – 10кВ 655м
СБГ 3х120 - 10кВ 714м
СБл 3х150 – 10кВ 871м
СБВнг(А)-LS 3х150 - 10кВ 988м
СБл 3х185 – 10кВ 914м
СБГ 3х185 - 10кВ 833м
СБШнг 3х185 - 10кВ 731м
СБл 3х240 – 10кВ 1293м
СБГ 3х240 - 10кВ 984м
СБВнг(А)-LS 3х240 - 10кВ 785м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)

Контактная информация:

Имя: Носков Петр Алексеевич
Компания: ООО Кама-КабСнаб
E-mail: 
www: http://kabsnab59.ru
телефон: 8-342-204-36-82


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