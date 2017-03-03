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Предложение № 452028
Кабель СБГ 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 10кВ
Реализуем из наличия силовой кабель марки СБл на напряжение 10кВ.
Конструкция кабеля: медные токопроводящие жилы, бумажно-пропитанная изоляция жил (БПИ), свинцовая оболочка, подушка из битума и лавсановой ленты, броня из стальных лент, наружный покров из волокнистых материалов.
Продажа из наличия со склада в г. Пермь.
Список позиций:
СБГ 3х35 – 10кВ 784м
СБГ 3х50 – 10кВ 1597м
СБГ 3х70 – 10кВ 954м
СБГ 3х95 – 10кВ 1141м
СБГ 3х120 – 10кВ 655м
СБГ 3х150 – 10кВ 871м
СБГ 3х185 – 10кВ 914м
СБГ 3х240 – 10кВ 1293м
Осуществляется отмотка необходимой длины, бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Пермь.
Весь кабель новый, с документами качества.
Актуальные длины и цены уточняйте по следующим контактам:
Петр Алексеевич
8-342-204-36-82 (рабочий)
8-912-069-74-77 (сотовый)
623-534-613 (icq)
petr@kabsnab59.ru (email)
Контактная информация:Имя: Носков Петр Алексеевич