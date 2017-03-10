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Предложение № 452030
Предлагаем оптоволоконный кабель, страна производства США, фирмы OFS и PRYSMIAN .
Растаможен (импортирован в РФ) летом 2016, есть сертификат соответствия. Местонахождение Москва. Кабель нигде не используется. Хранится в бухтах. Количество 85902 метров, три вида, наши цены (включают в себя - покупка, логистика, растаможка, склад и т.д.). Согласны на торг. Объем поставок может быть увеличен.
288 - магистральный, огнестойкий 41522 метров
(есть протокол испытаний, соответствует ГОСТ Р 52266-2004)- цена 7,5 долл 1 метр
144 - волокна - 20031 метров - цена 5,5 долл 1 метр
096 - волокна - 24349 метров - цена 4,5 долл 1 метр
Или оплата по курсу ЦБ РФ в рублях.
Контактная информация:Имя: Сергеев Сергей Иванович