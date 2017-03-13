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Предложение № 452032
Кабели силовые (ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, КВВГ, КВВГнг(А), КВВГЭнг(А) и д.р.
Кабели силовые (ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS),
Кабели контрольные (КВВГ, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-LS, КВВГЭ, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-LS)
- Провода установочные (ПуВ, ПуГВ)
Контактная информация:
Имя: ООО «ПФ»ТатТехКабель»
Компания: ООО «ПФ»ТатТехКабель» завод изготовитель
E-mail: cer1976@mail.ru
сот: 89874100207
телефон: +7 (843) 200-98-70
Контактная информация:Имя: Сметанников Сергей Иванович