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Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
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продам провод из наличия ПВ 3 10 ж/з 1337м ПУВ 1 2,5 син 3000м ПУВ 1 2,5...

Предложение № 452037

продам провод из наличия
ПВ 3 10 ж/з 1337м
ПУВ 1 2,5 син 3000м
ПУВ 1 2,5 ж/з 2000м
ПУВ 1 2,5 бел 3000м
ПУВ 1 2,5 ж/з 1000м
ПУВ 1 2,5 ж/з 1500м
ПВ 3 2,5 ж/з 500м
ПВ 3 2,5 ж/з 1500м
ПВ 3 6 ж/з 200м
ПВ 3 6 ж/з 800м
ПУВ 1 6 син 600м
ПУВ 1 6 бел 600м
ПУВ 1 6 ж/з 600м
ПВ 3 1 син 2500м
ПУВ 1 1,5 ж/з 1500м
ПУГВ 1,5 ж/з 1000м
ПУГВ 1,5 ж/з 2000м
ПУГВ 1,5 ж/з 800м
ПУГВ 1,5 син 3000м
ПУГВ 1,5 син 800м
ПУВ 1,5 бел 1000м
ПУГВ 1,5 бел 1200м
пугв 6,0 ж/з 8000м
и другие...

Контактная информация:

Имя: Егоров Дмитрий Валентинович
Компания: ООО "ЮУЭК"
E-mail: 
телефон: 9090868190


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