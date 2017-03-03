|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452037
продам провод из наличия
ПВ 3 10 ж/з 1337м
ПУВ 1 2,5 син 3000м
ПУВ 1 2,5 ж/з 2000м
ПУВ 1 2,5 бел 3000м
ПУВ 1 2,5 ж/з 1000м
ПУВ 1 2,5 ж/з 1500м
ПВ 3 2,5 ж/з 500м
ПВ 3 2,5 ж/з 1500м
ПВ 3 6 ж/з 200м
ПВ 3 6 ж/з 800м
ПУВ 1 6 син 600м
ПУВ 1 6 бел 600м
ПУВ 1 6 ж/з 600м
ПВ 3 1 син 2500м
ПУВ 1 1,5 ж/з 1500м
ПУГВ 1,5 ж/з 1000м
ПУГВ 1,5 ж/з 2000м
ПУГВ 1,5 ж/з 800м
ПУГВ 1,5 син 3000м
ПУГВ 1,5 син 800м
ПУВ 1,5 бел 1000м
ПУГВ 1,5 бел 1200м
пугв 6,0 ж/з 8000м
и другие...
Контактная информация:Имя: Егоров Дмитрий Валентинович