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Кабель и провод: предложение
Предлагаем к поставке клей Nilos TL-T-60. Область применения: Двухкомпонентный...
Предложение № 452038
Предлагаем к поставке клей Nilos TL-T-60. Область применения: Двухкомпонентный клей, не содержащий хлоруглеводородов, для соединений резина-резина, резина-ткань, резина-металл, ткань-ткань. Доставка в любой регион России. В наличии.
Контактная информация:
Имя: Щедрина Оксана Михайловна
Компания: ООО БрандМастер
E-mail:
www:
http://brandmr.ru
телефон: 79081295780
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предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге.
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Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81