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Кабель и провод: предложение
Продаем кронштейны и крюки для СИП2, СИП4
ООО Энерго-ТС обеспечит поставки...
Предложение № 452039
Продаем кронштейны и крюки для СИП2, СИП4
ООО Энерго-ТС обеспечит поставки кронштейнов и крюков для подвески проводов СИП2 и СИП4. Мы реализуем только качественную продукцию от ведущих российских производителей, на складе в наличии:
Анкерный кронштейн СA 2000
Анкерный кронштейн СА 1500
Анкерный кронштейн СА-25
Крюк SOT 29.10
Крюк SOT 76
Стоимость продукции уточняйте по телефону или через форму на нашем сайте. Возможен самовывоз или доставка по Волгограду своим автотранспортом, а также в другие города России посредством транспортных компаний.
Контактная информация:
Имя: Наталия Налетова
Компания: ООО ЭНЕРГО-ТС
E-mail:
www:
http://www.etm-volga.ru/production/kronshteyny-i-kryuki/
телефон: 88442455363
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Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.
ООО "АБК "АМПЕР"
тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97
E-mail: abk-amper@mail.ru
Сайт: www.abk-amper.ru
- Медная проволока и стренга,
- Силовой и контрольный кабель,
- Провода и шнуры соединительные,
- Армированные шнуры,
- Силовые и бытовые удлинители
IS0 9001:2008 ISO 14001:2004
Компания: ООО "Эксвайер Инжиниринг Групп"
E-mail: info@exwire.ru
+7 (8112) 29-22-40
www: http://www.exwire
предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге.
Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ.
Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS)
Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ
Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS)
Кабель СИП
Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.
E-mail: vipcom@mail.ru
www: http://1mkk.ru/
телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34
ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.
Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru
Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
sales@xinming.ru