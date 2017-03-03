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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452043
Продам новый силовой кабель ВВГНГ 5х240
190 п.м.
Стоимость всего кабеля 893000 руб. (Продается целиком)
Стоимость за 1м.п.- 4700 руб.
Имеется сертификат
Контактная информация:Имя: Терентьева Полина Александровна