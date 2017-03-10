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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452045
МС26-15 0, 08 61, 3м 80 руб/м
МС26-15 0, 12 426м 100руб/м
МС26-15 0, 2 720м 150руб/м
МС26-15 0, 35 152м 200руб/м
МС26-15 0, 5 324м 280руб/м
МСЭ26-15 0, 08 138, 6м 85руб/м
МСЭ26-15 0, 12 24, 8м 105руб/м
МСЭ26-15 0, 35 59м 205руб/м
МСЭ26-15 2*0, 08 230, 4м 200руб/м
МСЭ26-15 2*0, 12 360, 1м 320руб/м
МСЭ26-16 2*0, 2 151, 5м 480руб/м
МСЭ26-15 2*0, 35 207, 4м 620руб/м
МСЭ26-15 3*0, 08 222, 2м 310руб/м
МСЭ26-15 3*0, 2 10, 9м 700руб/м
МСЭ26-15 4*0, 08 142, 2м 420руб/м
МСЭ26-15 4*0, 12 121, 4м 610руб/м
МСЭ26-15 4*0, 2 230, 2м 790руб/м
МСЭ26-15 4*0, 35 12м 1170руб/м
МСЭ26-15 4*0, 5 73, 6м 1500руб/м
МСЭО26-15 2*0, 08 152, 7м 350руб/м
МСЭО26-15 3*0, 08 110, 1м 400руб/м
МСЭО26-15 4*0, 08 126, 9м 500руб/м
МСЭО26-15 3*0, 12 37, 3м 580руб/м
МСЭО26-15 4*0, 12 44, 7м 710руб/м
Контактная информация:Имя: ГорячевВА