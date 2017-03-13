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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452046
ВБШВ 4х240 из наличия. Цена 2400 руб. На новых зашитых барабанах в количестве 2000 метров. Все документы. Наличный расчет. Торг.
Контактная информация:Имя: Антон Антонов