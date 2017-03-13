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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452050
Кабельно-проводниковая продукция и комплектующие крупным оптом
Кабели силовые, кабели бронированные, кабели телефонные, кабели контрольные, сигнально-блокировочные кабели, провода монтажные, провода неизолированные и многое другое!
6 лет — наш опыт работы! Оперативно обрабатываем заказы и выполняем поставки в оговоренные сроки по всей России и Казахстану. Предоставляем полный комплект документов! Подробнее: http://eskab.ru/
Контактная информация:Имя: Ефремов Анатолий