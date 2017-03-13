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СЕГОДНЯ открывается Cabex 2017
Предложение № 452055
Пердлагаем накладку 1р65 новую 2016гг по цене 75000 рублей/тонну
Накладка 1р65 2016 гг по 75000тн
Накладка 1р65 2004-2011 гг по 70000тн
Накладка 1р65 восстановленная по 50000тн
Накладка 1р65 бу по 38500тн
И любые другие всп из наличия - более 500тн всегда на складе. ООО ЛСК33, 89206280409, 89209009695
Контактная информация:Имя: Сергей