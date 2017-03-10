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Кабель и провод: предложение

Кабели различных видов и подгрупп Корпорация ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬ - оптовые...

Предложение № 452059

Кабели различных видов и подгрупп

Корпорация ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬ - оптовые поставки кабеля, провода высокого качества по оптимальным ценам в минимально короткие сроки.

В нашей компании вы можете приобрести из наличия:

Кабели силовые различных видов и подгрупп,такие как ВВГнг, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг-ХЛ, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS, АВБбШв и другие, кабели в бумажной изоляции АСБ, ААШв, ААБл,, кабели контрольные КВВГ, КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в бумажной изоляции, кабели связи, а также различные провода.



Контактная информация:

Имя: Anatoly EfremovКомпания: корпорация ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬE-mail:www:телефон: