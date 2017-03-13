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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452061
Грандиозная скидка на импортный кабель F-CY-JZ 3G2,5 (арт. 16417, Helukabel) со склада в Самаре!
Отправка любой транспортной компанией в любой регион РФ.
Контактная информация:Имя: Гиндус Всеволод Маркович