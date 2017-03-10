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В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
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ООО «Калужский кабельный завод»
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ВБШВ 4х240мс-1, 2016 г.в. новый, на зашитых барабанах, с пломбами. Цена 3000 руб.м. В наличии в Москве 4200 метров.
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Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
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ВВГЭнг(A)-LS 4х150 -1кВ ВВГЭнг(А)-LS 4х120 -1 ВВГЭнг(A)-LS 4х95 - 1кВ ВВГЭнг(А)-LS 4х70 -1 ВВГЭнг(А)-LS 4х50 -1
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Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
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Ликвидация из наличия - OSTEC (ОСТЕК) Наименование Ед. изм. Количество Цена...

Предложение № 452062

Ликвидация из наличия - OSTEC (ОСТЕК)
Наименование Ед. изм. Количество Цена с НДС, руб
Анкер-болт М8*85 (АБМ885к) OSTEC шт 13, 000 6, 98
Болт М8*35 полнонарезной (БМ835ПНк) OSTEC шт 109, 000 1, 89
Болт М8*45 полнонарезной (БМ845ПНк) OSTEC шт 42, 000 2, 60
Винт М6*12 (ВМ612к) OSTEC шт 275, 000 1, 06
Гайка М6 со стопорным буртиком (ГМ6СБк) OSTEC шт 63, 000 0, 68
Консоль подвеса 100мм (КПН-100) OSTEC шт 5, 000 37, 69
Консоль подвеса 200мм (КПН-200) OSTEC шт 5, 000 50, 37
Консоль подвеса 300мм (КПН-300) OSTEC шт 50, 000 69, 21
Консоль подвеса 400мм (КПН-400) OSTEC шт 50, 000 72, 17
Кронштейн настенный для проволочного лотка 400мм (КНПЛ-400) OSTEC шт 1, 000 127, 79
Крышка к лотку 100*15*2500 OSTEC м 27, 500 63, 09
Крышка к лотку 200*15*2500 OSTEC м 62, 500 107, 58
Крышка к лотку 300*15*2500 OSTEC м 12, 500 153, 15
Крышка к углу плоскому плавному 90 град. к лотку 50 (КУПТп-50) OSTEC шт 2, 000 49, 30
Лоток лестничный металлический 200*3000 (ЛЛМр-200) OSTEC м 3, 000 200, 86
Лоток перфорированный металлический 300*50*2500 OSTEC м 5, 000 175, 52
Лоток перфорированный металлический 50*50*2500 OSTEC м 42, 500 76, 03
Лоток проволочный 60*60*3000 (ПЛМ-60.60) OSTEC м 3, 000 67, 88
Перегородка в лоток В50мм (длина 2, 5м) (ПЛПТ-50) OSTEC м 37, 500 39, 62
Планка подвеса настенная 120мм (НПП120) OSTEC шт 20, 000 27, 27
Площадка подвеса проволочного лотка 52*35 (ПППЛ) OSTEC шт 36, 000 16, 12
Прижим лестничный (ПРЛп) OSTEC шт 14, 000 33, 69
Профиль перфорированный 38*18*2000мм (ПП100) OSTEC м 38, 000 64, 39
Соединитель 100*20*200 (СЛП-100) OSTEC шт 42, 000 17, 82
Соединитель 200*20*200 (СЛП-200) OSTEC шт 71, 000 24, 95
Соединитель 300*20*200 (СЛП-300) OSTEC шт 50, 000 32, 51
Соединитель наружный для лестничного лотка (СНЛ) OSTEC шт 10, 000 73, 73
Соединитель проволочного лотка 20 одинарный (крепежный комплект ) СПЛО20 OSTEC шт 30, 000 9, 30
Соединитель проволочного лотка двойной 20 (креп. компл. ) СПЛД20 OSTEC шт 12, 000 18, 36
Соединительная планка универсальная для лотка h 50 1, 2 мм (СПУ-50) OSTEC шт 48, 000 10, 99
Стойка потолочного подвеса (400мм) (СПТ400) OSTEC шт 24, 000 73, 77
Стойка потолочного подвеса (Дл2900мм) (СПТ3 (2900) OSTEC шт 46, 000 298, 39
Струбцина М8-10 комплект (MEF) OSTEC компл 23, 000 96, 92
Т-отвод к лотку 200*50 (ТТ-200) OSTEC шт 1, 000 375, 51
Т-отвод к лотку 300*50 (ТТ-300) OSTEC шт 1, 000 506, 49
Т-отвод к лотку 50*50 (ТТ-50) OSTEC шт 5, 000 230, 75
Угол внешний (плавный) к лотку 100*50 (УВТ-100*50) OSTEC шт 2, 000 227, 18
Угол внешний (плавный) к лотку 200*50 (УВТ-200) OSTEC шт 2, 000 283, 77
Угол внешний (плавный) к лотку 300*50 (УВТ-300) OSTEC шт 1, 000 377, 31
Угол внутренний (плавный) к лотку 300*50 (УВНТ-300) OSTEC шт 1, 000 378, 64
Угол плоский (плавный) 90 град. к лотку 100*50 (УПТп-100*50) OSTEC шт 3, 000 282, 42
Угол плоский (плавный) 90 град. к лотку 300*50 (УПТп-300*50) OSTEC шт 1, 000 502, 47
Шайба (ШМ8к) OSTEC шт 130, 000 0, 89
Шайба усиленная (ШМ6Ук) OSTEC шт 35, 000 0, 51

Контактная информация:

Имя: Субботина Юлия Сергеевна
Компания: ООО ЭлСиЛайн
E-mail: 
www: http://www.lcline.ru
телефон: (3532)30-64-27


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