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Кабель и провод: предложение

Шины в изоляции медные и алюминиевые от производителя НТЦ Энерго-Ресурс...

Предложение № 452063

Шины в изоляции медные и алюминиевые от производителя

НТЦ Энерго-Ресурс предлагает шины медные твердые в изоляции ШМТИ, шины алюминиевые твердые в изоляции ШАТИ, шины медные гибкие в изоляции ШМГИ. Отгрузка непосредственно с завода-производителя в РФ. Шины всех номиналов всегда есть в наличии.



Основные свойства ШМТИ, ШАТИ, ШМГИ:

- Напряжение до 1000 V AC / 1500 V DC;

- Диапазон температур от -40С° до +105С°;

- Изоляция из термопластичного модифицированного самогасящегося полиэтилена;

- Диэлектрическая стойкость изоляции >20 kV/mm;

- Толщина изоляции — 2мм (±0,2мм) — одинаковая по всей длине;

- Цвет изоляции черный;

- Стандартная длина ШМТИ, ШАТИ – 4 м;

- Стандартная длина ШМГИ – 2 м, возможно изготовление шин длиной 4м.



Под заказ осуществляется резка шины, перфорация и лужение контактных площадок по чертежам заказчиков.

Качество ШМТИ, ШАТИ, ШМГИ соответствует лучшим мировым брендам, а цена существенно ниже и не зависит от колебаний курсов валют.



Контактная информация:

Имя: Милахин Евгений АлександровичКомпания: ООО НТЦ Энерго-РесурсE-mail:www:телефон: 8(499)755-96-83