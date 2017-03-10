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Шины в изоляции медные и алюминиевые от производителя НТЦ Энерго-Ресурс...

Предложение № 452063

Шины в изоляции медные и алюминиевые от производителя
НТЦ Энерго-Ресурс предлагает шины медные твердые в изоляции ШМТИ, шины алюминиевые твердые в изоляции ШАТИ, шины медные гибкие в изоляции ШМГИ. Отгрузка непосредственно с завода-производителя в РФ. Шины всех номиналов всегда есть в наличии.

Основные свойства ШМТИ, ШАТИ, ШМГИ:
- Напряжение до 1000 V AC / 1500 V DC;
- Диапазон температур от -40С° до +105С°;
- Изоляция из термопластичного модифицированного самогасящегося полиэтилена;
- Диэлектрическая стойкость изоляции &gt;20 kV/mm;
- Толщина изоляции — 2мм (±0,2мм) — одинаковая по всей длине;
- Цвет изоляции черный;
- Стандартная длина ШМТИ, ШАТИ – 4 м;
- Стандартная длина ШМГИ – 2 м, возможно изготовление шин длиной 4м.

Под заказ осуществляется резка шины, перфорация и лужение контактных площадок по чертежам заказчиков.
Качество ШМТИ, ШАТИ, ШМГИ соответствует лучшим мировым брендам, а цена существенно ниже и не зависит от колебаний курсов валют.

Контактная информация:

Имя: Милахин Евгений Александрович
Компания: ООО НТЦ Энерго-Ресурс
E-mail: 
www: http://en-res.ru/shiny.html
телефон: 8(499)755-96-83


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