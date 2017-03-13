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Кабель и провод: предложение

Шина медная плетеная ШМП от производителя НТЦ Энерго-Ресурс изготовит по...

Предложение № 452064

Шина медная плетеная ШМП от производителя

НТЦ Энерго-Ресурс изготовит по чертежам заказчика шины медные плетеные ШМП сечением от 25 до 1200 мм2 в том числе шины заземления с кабельными наконечниками. Плетеные шины используются для подключения силового оборудования. Применение плетеной шины компенсирует вибрацию оборудования, строительную усадку и температурные расширения.

При использовании возможно параллельное соединение нескольких шин ШМП.

Плетеная медная шина ШМП изготавливается как без изоляции, так и с изоляцией класса напряжений 1кВ или 10кВ. Габаритные размеры шин, контактных площадок, расположение отверстий, лужение площадок, тип изоляции согласовываются с Заказчиком.

http://en-res.ru/praisy/shmp.html



Контактная информация:

Имя: Милахин Евгений АлександровичКомпания: ООО НТЦ Энерго-РесурсE-mail:www:телефон: 8(499)755-96-83