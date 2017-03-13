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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452064
Шина медная плетеная ШМП от производителя
НТЦ Энерго-Ресурс изготовит по чертежам заказчика шины медные плетеные ШМП сечением от 25 до 1200 мм2 в том числе шины заземления с кабельными наконечниками. Плетеные шины используются для подключения силового оборудования. Применение плетеной шины компенсирует вибрацию оборудования, строительную усадку и температурные расширения.
При использовании возможно параллельное соединение нескольких шин ШМП.
Плетеная медная шина ШМП изготавливается как без изоляции, так и с изоляцией класса напряжений 1кВ или 10кВ. Габаритные размеры шин, контактных площадок, расположение отверстий, лужение площадок, тип изоляции согласовываются с Заказчиком.
http://en-res.ru/praisy/shmp.html
Контактная информация:Имя: Милахин Евгений Александрович