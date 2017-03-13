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В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
ВБШВ 4х240мс-1, 2016 г.в. новый, на зашитых барабанах, с пломбами. Цена 3000 руб.м. В наличии в Москве 4200 метров.
Антон Красиков
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
ВВГЭнг(A)-LS 4х150 -1кВ ВВГЭнг(А)-LS 4х120 -1 ВВГЭнг(A)-LS 4х95 - 1кВ ВВГЭнг(А)-LS 4х70 -1 ВВГЭнг(А)-LS 4х50 -1
Шуткин Дмитрий Валерьевич
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Продам датчики давления ИДТ-100; ИДТ-150; ИДТ-240; ИДТ-300; ИДТ-3; ИДТ-8...

Предложение № 452065

Продам датчики давления ИДТ-100; ИДТ-150; ИДТ-240; ИДТ-300; ИДТ-3; ИДТ-8; ИДТ-8С; ИДТ-15; ИДТ-40; ИДТ-80;
Продам датчики давления ИДТ100; ИДТ150; ИДТ240; ИДТ300; ИДТ3; ИДТ8; ИДТ8С; ИДТ15; ИДТ40; ИДТ80;

Контактная информация:

Имя: Алексей
E-mail: 
телефон: (910)520-04-00


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