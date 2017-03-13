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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452067
КГ 5*35-0,66 ГОСТ 1015м 798,00 р/м с ндс
КГтп-ХЛ 5*35-0,66 ГОСТ 1015м 798,00 р/м с ндс
Весь ассортимент и цены здесь:
http://sklad.clive-group.ru/
Контактная информация:Имя: Алтынникова Мария Александровна