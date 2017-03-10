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Вес кабеля
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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452068
Срочно продаю! Кабель ЗКП 1х4х1,2 новый, с хранения. 28 руб./ метр.В наличии 33 км.
Контактная информация:Имя: Лукьянов А. В.