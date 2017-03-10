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Схема погрузки
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Вес кабеля
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СЕГОДНЯ открывается Cabex 2017
Предложение № 452069
В нашей компании вы можете приобрести из наличия:
Кабели силовые различных видов и подгрупп,такие как ВВГнг, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг-ХЛ, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS, АВБбШв и другие, кабели в бумажной изоляции АСБ, ААШв, ААБл,, кабели контрольные КВВГ, КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в бумажной изоляции, кабели связи, а также различные провода.
Контактная информация:Имя: Авдеев Дмитрий Сергеевич